Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele zile, iar duminică dimineață medicii l-au plasat în comă indusă, după ce aritmiile fostului selecționer au devenit severe.

”Il Luce” se află la Spitalul Universitar de Urgență din București de dumincă. Vineri, când trebuia să fie externat, a suferit în dimineața zilei un infarct miocardic acut și la prânz, pe al doilea.

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu s-a întors la București de urgență, scrie golazo.ro, după ce spitalul a chemat familia lui Mircea Lucescu, în urma plasării sub comă indusă.

Antrenorul lui PAOK trebuia să fie prezent în această seară pe bancă la derby-ul cu Panathinaikos din Superliga Greciei și să vină în România abia după meci.

Doar că, sursa mai sus menționată, a susținut că Răzvan Lucescu a lăsat totul în mâna asistenților săi de la PAOK și că a venit la București să fie alături de tatăl său.

