Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă Stiri
Tensiune în familia Lucescu.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele zile, iar duminică dimineață medicii l-au plasat în comă indusă, după ce aritmiile fostului selecționer au devenit severe.

”Il Luce” se află la Spitalul Universitar de Urgență din București de dumincă. Vineri, când trebuia să fie externat, a suferit în dimineața zilei un infarct miocardic acut și la prânz, pe al doilea.

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu s-a întors la București de urgență, scrie golazo.ro, după ce spitalul a chemat familia lui Mircea Lucescu, în urma plasării sub comă indusă.

Antrenorul lui PAOK trebuia să fie prezent în această seară pe bancă la derby-ul cu Panathinaikos din Superliga Greciei și să vină în România abia după meci.

Doar că, sursa mai sus menționată, a susținut că Răzvan Lucescu a lăsat totul în mâna asistenților săi de la PAOK și că a venit la București să fie alături de tatăl său.

Declarații Mihai Stoichiță de la Spitalul Universitar, în ziua în care Lucescu a fost indus în comă

Publicitate

Comunicat SUUB, duminică dimineață

”Facem următoarele precizări de interes, ca urmare a atenției publice manifestate:

Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție.

Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat în SUUB”, se arată în comunicatul pus la dispoziție presei.

Toate rezultatele obținute de Mircea Lucescu în al doilea mandat pe banca naționalei

Nations League, urna valorică ”C”:

  • Kosovo - România 0-3
  • România - Lituania 3-1
  • Cipru - România 0-3
  • Lituania - România 1-2
  • România - Kosovo 3-0
  • România - Cipru 4-1

Preliminariile Campionatului Mondial din 2026:

  • România - Bosnia 0-1
  • San Marino - România 1-5
  • Austria - România 2-1
  • România - Cipru 2-0
  • Cipru - România 2-2
  • România - Austria 1-0
  • Bosnia - România 3-1
  • România - San Marino 7-1

Baraj Campionat Mondial 2026:

  • Turcia - România 1-0

Meciuri amicale:

  • România - Canada 0-3
  • România - Moldova 2-1
  • Slovacia - România 2-0
