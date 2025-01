Un fan furios amenințase copilul lui Havertz

Acesta ar fi autorul unui abuz online asupra familiei fotbalistului lui Arsenal. El a fost eliberat pe cauțiune, în timp ce investigația continuă.



După ce "tunarii" au fost învinși la lovituri de departajare de Manchester United în FA Cup (1-1, 3-5), iar atacantul german a ratat o ocazie imensă în timpul regulamentar, Sophia, soția fotbalsitului, a postat pe contul ei de Instagram două mesaje primite care aduceau amenințări la adresa copilului nenăscut încă al cuplului.



Mikel Arteta, managerul lui Arsenal, a declarat atunci că abuzul online are "consecințe teribile" asupra sănătății mentale a jucătorilor și că acesta "trebuie eradicat din fotbal".



E câștigător de Champions League cu Chelsea

Kai Lukas Havertz (25 de ani) este născut la Aachen (Renania de Nord-Westfalia) și s-a format la juniorii cluburilor Alemannia Mariadorf, Alemannia Aachen și Bayer Leverkusen. La seniori a evoluat pentru Bayer Leverkusen (2016-2020), Chelsea (2020-2023) și Arsenal (2023-prezent). Are 55 de selecții și 20 de goluri pentru naționala de seniori a Germaniei, cu care a participat la Euro 2020, CM 2022 și Euro 2024.



În palmares are Champions League (2020-2021 / marcatorul singurului gol al finalei cu Manchester City), Supercupa Europei (2021), FIFA Club World Cup (2021), FA Community Shield (2023 / +2 finale), finală de EFL Cup (2021-2022) și finală de DFB-Pokal (2019-2020). A fost inclus în UEFA Europa League Squad of the Season (2019-2020), Bundesliga Team of the Season (2018-2019) și a primit Fritz Walter Medal U19 Gold (2018).



Poate evolua ca atacant central, extremă dreapta și mijlocaș central ofensvi și este cotat la 75 de milioane de euro, după ce a fost evaluat la 90 de milioane de euro, în 2019. Fotbalsitul s-a căsătorit cu modelul și influencerița Sophia Weber, în iulie 2024.



Foto - Getty Images