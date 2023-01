Noul proiect al lui Ionel Ganea: „Sunt și investitor, și imaginea firmei”

Fostul mare atacant cu 19 goluri și 45 de selecții în națională a devenit acum unul dintre investitorii și ambasador al unei monede digitale, QBANK, banca digitală în blockchain (o tehnologie folosită cu scopul de a stoca tranzacțiile de criptomonede și criptomonedele în sine), care face investiții și trading pentru inventarul de mărfuri.

Ionel Ganea: „Sunt și investitor și imaginea firmei”

„E o monedă digitală. Sunt și investitor, și ambasador. Se lansează prin martie pe piață. Nu-i criptomonedă, e o monedă digitală”, a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro

Ionel Ganea, la 49 de ani: "Aș vrea să văd români în cele mai puternice campionate din Europa"

Fostul atacant al naționalei a răspuns provocării Sport.ro și a stabilit care au fost cei mai duri adversari întâlniți în carieră.

Era considerat și un dur în fotbal, dar și el a dat peste adversari care n-aveau milă. Sportiv care transmitea forță și ambiție grupului din care făcea parte, Ionel Ganea are 49 de ani.

"Aștept să fac 50. Mai am de așteptat un an, trebuie să glumesc, ca să nu simt că îmbătrânesc. Am amintiri frumoase, ma joc fotbal de plăcere, aș vrea ca mulți jucători români de azi să se întâlnească pe teren cu cât mai multe nume mari. Aș vrea să văd români în cele mai puternice campionate din Europa", spunea Ganea, pentru Sport.ro.