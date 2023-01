Ionel Ganea pune tunurile pe Mihai Pintilii: „Să lase ciocul mic! El e Einstein și restul sunt papagali?”

FCSB a câștigat primul joc oficial din 2023. Roș-albaștrii s-au impus pe terenul lui FC Hermannstadt, 1-0, grație golului înscris de Billel Omrani (29 ani). Atacantul algerian a punctat în minutul 75, la doar 7 minute după ce a fost introdus în teren de Mihai Pintilii (38 ani), în locul lui David Miculescu (21 ani).

Ionel Ganea nu-l menajează pe Mihai Pintilii

Mihai Pintilii a fost din nou inspirat, când i-a aruncat în luptă pe Florinel Coman (24 ani) și Billel Omrani (29 ani). Numai că, fostul închizător al roș-albaștrilor riscă o suspendare de minimum 4 etape, după ce Lucian Burchel (58 ani) a reclamat că a antrenat echipa în cantonamentul din Antalya. Numai că, cel care o pregătește pe FCSB nu este susținut și de Ionel Ganea (49 ani). Fostul internațional român îi recomandă lui Mihai Pintilii să nu mai conteste regulamentul și să fie mai discret. De asemenea, Ionel Ganea îl consideră vinotat și pe Răzvan Burleanu (38 ani) pentru situația care s-a creat în fotbalul românesc.

„Și eu am jucat fotbal, și eu am fost la națională… El (n.r. Mihai Pintilii) trebuie să înțeleagă să lase ciocul mic. Bun, ok, să stea acolo și să facă ce crede el de cuviință.

Dar, bă Pintilii, dacă asta este legea, trebuie să o respecți! Măcar să tacă din gură! Au mai fost oameni în situația lui, dar au tăcut din gură. Nu au răspuns la nimeni. Păi, ce, el crede că e Einstein, iar restul papagali sau ce?! El n-are studii. O luăm fără studii. Ar trebui să-i dea un salariu minim pe economie. El să tacă din gură și să meargă pe burtă ca peștele.

Nu vedeți că DNA-ul nu mai există, DIICOT-ul nu mai există, ANAF-ul nu mai există? Unde sunt? Că, dacă era vorba de vreun politician… e ca și cum ai conduce fără permis. Ai mașină și vrei să conduci, dar nu ai permis. Cam așa și aici.

Tot respectul, ai jucat, ai fost fotbalist. Dar, dacă astea sunt legile, trebuie să le respecți. Dar voi vedeți că statul român stă și doarme?! S-a mai sesiszat cineva din oficiu, DNA-ul și astea?

După ce a plecat Mircea Sandu, i s-a făcut dosar penal! A plecat Dragomir, i s-a făcut dosar penal! Aici, de ce nu i se face dosar penal lui Burleanu și cui mai e pe-acolo și nu respectă legile?! E același lucru.

Nu vedeți? Burleanu are firmă. E singur în firma aia. Și-a făcut acolo, la el acasă, terenuri de sport pe proiecte eligibile de la FIFA și UEFA! Și vedeți că nu mai este niciun conflict de interese”, a declarat Ionel Ganea pentru as.ro.