Moment istoric petrecut în diplomația internațională cu ocazia disputării Campionatului Mondial în Qatar

Primul zbor comercial între Israel şi Qatar, două ţări care nu întreţin relaţii diplomatice, a părăsit duminică Tel Aviv cu destinaţia Doha, în cadrul unui program special cu ocazia Cupei Mondiale de fotbal.

Compania aeriană cipriotă Tus Airways a indicat, vineri, că a primit acordul din partea Autorităţii aviaţiei civile din Qatar pentru a opera şase zboruri directe între Tel Aviv şi Doha şi alte şase în sens invers pe durata Cupei Mondiale 2022.

Duminică dimineaţă, acest zbor a părăsit aeroportul Ben Gourion din Tel-Aviv spre Doha.

„Istoria se scrie cu acest prim zbor direct între Tel Aviv şi Doha”, a declarat Lior Hayat, purtătorul de cuvânt al diplomaţiei israeliene, adăugând că acest zbor este rezultatul negocierilor dintre statul evreu şi FIFA.

No airline agreed to fly from Israel to #Qatar for World Cup

Even though Israel and Qatar don't have diplomatic relations, Doha had to allow Israelis to attend the tournament as part of #FIFA's terms for it to host.#WorldCup2022 #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/JsTZmgsn86