Modelul roman care s-a vindecat dupa 75 de zile de lupta cu Covid-19! Stirea care face inconjurul lumii: marturiile tinerei despre boala

Bianca Dobroiu este un model de origine romana si a fost infectata cu noul coronavirus la Bologna, pe 28 februarie.

Bianca Dobroiu (23 de ani) a fost printre primele victime ale coronavirusului din Bologna si a avut nevoie de 75 de zile pentru a se vindeca.

In ziua in care a fost internata in spital, tanara a avut febra de 40.7 grade. De 11 ori a fost testata de atunci si pana in prezent, iar 7 dintre teste au fost pozitive. Doua dintre ele au fost neclare, iar ultimele doua au iesit negative.

Ea a fost externata din spital pe 6 martie, dar a trebuit sa respecte cu strictete masurile de izolare.

Pe tot parcursul lunii aprilie testele pe care le-a facut au indicat-o ca fiind pozitiva, iar medicii din Italia au considerat cazul ei ca fiind 'aproape unic'.

Bianca va fi supusa in continuare unor verificari si controale suplimentare.

"Mi s-a spus ca vor sa inteleaga mai bine cazul meu. Tot ce stiu este ca au fost doua luni de iad! Ce vreau sa fac acum? Sa merg la plimbare, nu-mi amintesc cum se simte.

Este o emotie unica, nu am putut sa cred ca este adevarat. Au fost zile lungi, medicii m-au trezit dimineata si mi-au spus: 'Esti fericita? Esti negativa!'. Am sarit din pat.

A fost un cosmar, cei care nu au trait asa ceva pe pielea lor nu pot intelege. Acum zilele vor avea din nou sens.

Am asteptat aceasta zi de mult timp, a fost o mare bucurie si am avut un soc sa revin la viata normala, dar in cele din urma s-a terminat.

In sfarsit, pot spune ca am batut coronavirusul", a declarat Bianca Dobroiu, potrivit Daily Star.