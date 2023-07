Bătălia miliardarilor, în pericol? Ultimele detalii despre lupta Elon Musk vs. Mark Zuckerberg

Marele meci al miliardarilor pare să fie în pericol.

Deși cei doi și-au ales echipele, Musk se antrenează cu GSP și John Danaher, iar Zuckerberg se pozează cu Adesanya și Volkanovski, pe care-i scoate și la plimbare pe yachtul său, meciul dintre ei face un pas înainte și trei înapoi.

După aparitia pozelor cu echipele, internetul a fost invadat de imagini în care fostul pretendent la titlul UFC, Chael Sonnen, a anunțat la cea mai urmarită emisiune de MMA din lume că a vorbit cu Zuckerberg care l-a anunțat că va lupta cu Musk la UFC 300.

După căteva zile în care toți analiștii au făcut deja cardul UFC 300 în care apare și Ronda Rousey, despre care se vorbește deja că va reveni, toată povestea s-a spart ca un balon de săpun, când echipa de comunicare a lui Zuckerberg a anunțat că acesta nu a discutat niciodată cu Chael Sonnen.

Zuck just shared some footage from his training for their upcoming billionaire's brawl. https://t.co/1atmFImU1Z