MasterChef a dus, aseară, competiția gustului la Universitatea Ovidius din Constanța, unde studenții au devenit, pentru o zi, jurați și au avut misiunea de a decide care dintre cele trei echipe a pregătit cele mai bune preparate. Concurenții au încercat să-i cucerească prin feluri principale și deserturi inspirate din bucătăria tradițională românească: echipa roșie, condusă de Cătălin Scărlătescu, a pregătit o tocăniță de ceapă, echipa verde, coordonată de Sorin Bontea, a mizat pe pui crispy, iar echipa albastră, condusă de Florin Dumitrescu, a pregătit sarmale vegetariene.

Verdictul studenților a trimis echipa albastră la testul sub presiune, după ce a primit doar două voturi. Nicoleta Voicu, Ema Petre Viziru, Alexandru Mercea, Adrian Necula, Adrian Zamfir și Andrei Rimmel au avut de pregătit preparate à la carte. Printre cei care au degustat farfuriile s-au numărat Gigi Sima și Jorge. La final, chefii au avut o misiune dificilă: diferențele dintre concurenți au fost foarte mici. Însă, în cazul Emei Petre Viziru, un risotto insuficient gătit a cântărit în decizia finală. Astfel, Ema a fost concurenta care a părăsit competiția. „Nu a fost ușor să gătiți à la carte, dar să știți că s-a mâncat tot din farfurii. Diferența dintre voi a fost una minoră. Din păcate, cine greșește mai mult pleacă acasă”, a spus Sorin Bontea.

După o ediție în care fiecare greșeală a putut face diferența, în această seară miza crește și mai mult. Pentru prima dată, șorțurile de aur trebuie apărate! „Este o premieră! Vom asista astăzi la bătălia șorturilor de aur. În acest sezon, șorțurile de aur trebuie apărate. Mulți le doresc, iar voi, cei care le aveți, trebuie să vi le apărați. Dacă nu veți reuși să le apărați, le veți pierde și vor fi purtate de către alți concurenți din show. Vouă, celorlalți, vi se oferă ocazia de a pune mâna pe un șorț de aur”, va spune Gina Pistol. În acest moment, Belinda, Alex Mercea și Andrei Bobelică sunt cei trei concurenți care poartă șorțurile de aur. Pentru ei, avantajul obținut până acum vine, în această seară, cu o nouă responsabilitate: trebuie să demonstreze că merită aceste șorțuri. De cealaltă parte, ceilalți concurenți primesc o șansă rară de a schimba ierarhia și de a pune mâna pe unul dintre cele mai râvnite simboluri ale competiției.

Cine va reuși să-și apere șorțul de aur? Cine va avea ocazia să-l câștige? Și, mai ales, de ce decizia chefilor de la finalul ediției va cădea ca un fulger printre concurenți? Răspunsurile vin în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

MasterChef România - Prinde gustul competiției!