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CS Oxigen Bucureşti s-a calificat în turul al doilea al Cupei României la baschet feminin, după ce a întrecut-o pe CS Agronomia Bucureşti cu scorul de 87-56, marţi, în Sala Şcolii Profesionale Speciale Nr. 2 din Capitală, în manşa secundă a primului tur.

Josephine Ella Raflo, MVP în Oxigen - Agronomia 87-56

Josephine Ella Raflo, pe scurt Jojo Raflo (vezi galeria foto), cu 27 de puncte și 6 recuperări, a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor.

Maria Alexandra Militaru, cu 12 p, 7 rec, 3 pase decisive, s-a evidenţiat de la Agronomia.

În prima manşă, CS Oxigen s-a impus cu 81-45.

În turul secund s-a calificat, luni, şi CSJ Teleorman Alexandria, informează Agerpres, care a învins-o cu 104-51 pe CSU Politehnica Timişoara, pe teren propriu, după ce o întrecuse cu 102-33 în prima manşă.