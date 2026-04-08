Un jurnalist turc a dezvăluit discuția purtată cu Mircea Lucescu

Jurnalistul turc Yasin Tuncer a dezvăluit o conversație purtată cu Mircea Lucescu în urmă cu o săptămână la doar câteva zile după ce România a pierdut barajul cu Turcia pentru calificarea la Cupa Mondială cu scorul de 0-1.

Bun prieten cu legendarul antrenor, Tuncer urma să zboare săptămâna aceasta către București pentru a-l vizita pe Mircea Lucescu, însă vestea morții antrenorului l-a luat prin surprindere pe jurnalist, care și-a exprimat regretul după pierderea suferită de fotbalul mondial.

”Am vorbit cu Mircea Lucescu la telefon exact acum o săptămână, marți, 31 martie. Era în spital, dar vocea lui suna bine, în ciuda problemelor prin care trecea. Gândul îi era tot la meciul Turcia–România.

'Ooo, Yasin, dacă mai erau doar 10 minute, cursul meciului ar fi fost cu totul diferit. Turcia era epuizată; am fi putut chiar să câștigăm', a spus. Era atât de ambițios și de optimist. Parcă nici nu era el cel care suferise un infarct cu doar trei zile înainte. Lucescu a mai spus și că nu avea televizor în salon și că urma să vadă meciul Kosovo–Turcia în acea seară, dacă prietenul lui îi aducea un laptop.

I-am spus: 'Domn profesor, acum sunteți obosit; e timpul să vă bucurați de pensie. Să vă externați vineri. Sper ca săptămâna viitoare să vin la București să vă vizitez'. 'Bine, te aștept atunci, mai vorbim', mi-a răspuns, după care a închis telefonul — dragul de nea Luce.

Cum aș fi putut să știu că aceea avea să fie ultima conversație cu prietenul meu de 22 de ani? Îmi va lipsi enorm”, a spus jurnalistul turc Yasin Tuncer.