Judetele din Romania in care masca a devenit obligatorie! Oamenii NU mai au voie sa iasa din case fara ea!

Viteza de raspandire a coronavirusului impune inasprirea masurilor preventive!

Autoritatile din Vaslui au anuntat ca cetatenii care ies din case au obligatia sa poarte protectie pentru nas si gura. La fel se intampla si in judetul Galati!

Masura se aplica incepand de maine, 6 aprilie, a anuntat prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan.

"Am decis obligativitatea utilizarii de masti sau alte mijloace de protectie, fulare, esarve, pentru acoperirea fetei in zone publice si in spatii comerciale. Nasul si gura trebuie sa fie acoperite, astfel incat persoanele care tusesc sau stranuta sa nu-i afecteze pe ceilalti", a explicat Gologan.

Conform deciziei luate de unitatile decizionale din Vaslui, administratorii de magazine, santiere sau alte spatii cu acces pentru populatie pot fi sanctionati daca permit accesul persoanelor care nu respecta masurile comunitare de protectie.

