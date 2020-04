BREAKING NEWS: Premiera nationala: au anuntat ca sezonul de fotbal s-a TERMINAT din cauza coronavirusului! Decizie fara precedent in Romania

Decizie drastica dupa ce coronavirusul a facut ravagii in judet!

Cel mai grav afectat judet de epidemia de coronavirus, Suceava, a decis sa incheie sezonul de fotbal cu efect imediat. Astfel, ligile a 4-a si a 5-a vor fi suspendate. Rezultatele luate in calcul drept finale sunt cele din momentul de fata.

"La Suceava, situatia e mult mai grava decat in restul tarii. Cred ca nimeni nu se mai gandeste la fotbal. Este imposibil sa se mai poata juca fotbal pana la eradicarea totala a pandemiei, iar asta, in cel mai optimist scenariu, nu se poate intampla mai devreme de luna iunie. E greu sa programezi meciuri din doua in doua zile la nivelul amator din fotbalul judetean, acolo unde jucatorii au alte prioritati in viata. Cred ca nimeni nu va risca sa dea drumul meciurilor fara ca aceasta criza sa se fi sfarsit cu adevarat", a explicat Ciprian Anton, presedintele AJF Suceava, pentru Monitorul de Suceava.

In acest sezon, s-au jucat doar 15 etape din Liga a 4-a Suceava. Lider in acest moment este Siretul Dolhasca, echipa care are un avans de 8 puncte fata de Juniorul Suceava si Viitorul Liteni.

Decizia luata de AJF Suceava este o premiera nationala. In functie de evolutia pandemiei, alte judete ar putea prelua exemplul bucovinenilor. Federatia spera ca primele 3 ligi sa poata fi reluate cel mai tarziu in luna iunie.

