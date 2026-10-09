Iubirea nu omoară, o investigație de Cosmin Savu, la România, te iubesc!

Duminică, de la ora 18:00, Cosmin Savu prezintă investigația Iubirea nu omoară, o analiză amplă a unui fenomen care, de prea multe ori, se încheie cu o viață pierdută. Mărturiile victimelor prezentate în anchetă și datele oficiale arată că sprijinul acordat în protejarea femeilor nu este suficient:

„În multe dintre cazuri, agresorii acționează cu impunitate, convinși că statul nu intervine. Victimele cer ajutor, însă sistemul reacționează tardiv și haotic, iar vocea lor rămâne ignorată. Femicidul este o escaladare previzibilă a violenței domestice, un verdict anunțat pe care societatea și instituțiile continuă să îl normalizeze”, spune Cosmin Savu.

Investigația a fost prezentată pe parcursul întregii săptămâni, la Știrile PRO TV, iar duminică, de la 18:00, poate fi urmărită integral la România, te iubesc!. Emisiunea este disponibilă și online, pe VOYO.