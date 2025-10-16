Cotat la 200.000 de euro de site-urile de specialitate, fostul internațional român a fost legitimat în perioada august 2024 - iulie 2025 la Damac, în primul eșalon al Arabiei Saudite.



Florin Niță a bifat 31 de apariții în poarta echipei din Saudi Pro League. A încasat 46 de goluri, iar șapte meciuri le-a încheiat fără gol primit, în aproape 2800 de minute petrecute la club.



Florin Niță i-a stors de bani pe arabi: cât a primit după ce a câștigat litigiul cu Damac



Plecat liber de contract de la Damac, Niță mai avea de încasat patru salarii. Cu o remunerație de 65.000 de euro pe lună, portarul trebuia să-și mai rotunjească, așadar, conturile cu încă 260.000 de euro.



Niță a apelat la FIFA ca să primească salariul restant, iar în cele din urmă, potrivit fanatik, fostul portar al naționalei a câștigat litigiul și a încasat cei 260.000 de euro.



Cifrele lui Florin Niță



Concordia Chiajna, FCSB, Sparta Praga, Pardubice, Gaziantep și Damac sunt cluburile la care Florin Niță a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice.



La prima reprezentativă, el și-a făcut debutul în 2017 la 31 de ani, sub comanda lui Cosmin Contra, și a bifat 31 de convocări. Ultima a fost pentru acțiunea din iunie 2025 cu Austria și Cipru.

