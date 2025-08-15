În ultima rundă a preliminariilor, FCSB se va duela cu Aberdeen pentru un bilet în faza principală a competiției. Primul meci este programat pe 21 august în Scoția, în timp ce returul se va disputa pe 28 august la București.

Ce au scris kosovarii despre Gigi Becali după Drita - FCSB 1-3

După meci, Gigi Becali a vorbit despre următoarea adversară a roș-albaștrilor și a transmis că echipa din Scoția este doar ”puțin mai bună” decât Drita, lucru care i-a deranjat pe kosovari.

”Patronul de la FCSB nu se mai oprește din declarații și comentează despre viitorul adversar: ’Sunt mai buni decât Drita’”, au scris kosovarii de la Gazeta Express.

Despre finanțatorul de la FCSB au scris și jurnaliștii de la BotaSot. Kosovarii l-au ironizat pe Gigi Becali și au transmis că victoria obținută de FCSB la Priștina l-a mai liniștit pe patronul roș-albaștrilor, după stresul cauzat de eliminarea din Champions League:

”Gigi Becali și-a găsit liniștea și fericirea odată cu victoria din capitala Republicii Kosovo. Cel puțin pentru o vreme, Becali va fi liniștit și va putea răsufla ușurat după șocul provocat de Shkendija din Tetovo în Liga Campionilor.”

VIDEO Rezumat Drita - FCSB 1-3

