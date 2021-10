Imagini ireale! Portarul și-a făcut KO coechipierul și a văzut direct cartonașul roșu! Ce l-a înfuriat

Meciul dintre Glentoran și Coleraine, 2-2, din campionatul Irlandei de Nord a oferit un moment nemaiîntâlnit pe terenul de fotbal.

Până în minutul 80, gazdele eram în avantaj, dar Bobby Burns pierde o minge la mijlocul terenului, Leroy Kane profită de acest lucru, face o cursă excepțională și îi pasează lui Cathair Friel, care egalează și stabilește scorul final.

Acest lucru l-a înfuriat teribil pe portarul lui Glentoran, care imediat după ce mingea a intrat în poartă, a fugit către coechipierul care a fost deposedat și l-a lovit. Arbitrul nu i-a iertat acest gest lui Aaron McCarey și i-a arătat direct cartonașul roșu spre stupoarea celeorlalți jucători.

GOAL + RED CARD! ⚽️????

Cathair Friel levels it up and in a moment of madness, Aaron McCarey gets sent off for clashing with team-mate Bobby Burns!

Watch live ???? https://t.co/560Bsm5J5z#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/iBQh9FB6L2