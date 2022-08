Ajuns la 56 de ani, celebrul boxer a fost fotografiat pe aeroportul internațional din Miami, în timp ce era condus spre avion, în scaun cu rotile.

Mike Tyson suferă de sciatică, iar în urmă cu câteva săptămâni a fost văzut deplasându-se cu ajutorul unui baston. Sportivul a dezvăluit că durerile de spate au reprezentat motivul principal pentru care a fost obligat să se lase de box, iar o criză gravă din 2010 l-a făcut să stea în pat timp de două săptămâni.

"Aș prefera să fiu plătit cu 8 milioane de euro altundeva"

Întrebat dacă va deveni antrenor, Mike Tyson a precizat recent că nu își dorește acest lucru, i-ar ocupa prea mult și nu ar mai avea timp de nimic. Americanul a explicat dedicarea pe care trebuie să o dețină un antrenor și prezența efectivă cu boxerii.

"Nu am timp, am treburi de făcut, nu am timp să fiu în sală în fiecare zi, toată ziua, asta face un antrenor, este jobul lui, în fiecare zi, nonstop în sală. Aș prefera să fiu plătut cu 8 milioane de euro altundeva decât să stau în sală zilnic. Ascultă, când ești antrenor, ești psihiatru, mamă, tată, tată vitreg, ești totul", au fost cuvintele lui Mike Tyson în podcastul lui Rosie Perez.