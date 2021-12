Ibrahimovic, dezvăluiri neașteptate despre United: "Credeam că e un club de top, dar au o mentalitate înapoiată"

Starul de 40 de ani a vorbit și despre perioada petrecută la Manchester United, unde a ajuns în vara lui 2016, după expirarea contractului la PSG.

Suedezul a mărturisit ce l-a surprins în mod neașteptat în perioada petrecută pe Old Trafford, la "unul dintre cele mai bogate și puternice cluburi din lume".

"Toată lumea crede că United este un club de top, iar din exterior așa mi s-a părut și mie. Odată ajuns acolo, am descoperit că există o mentalitate îngustă și înapoiată.

Într-o zi eram la hotel înaintea unui meci, mi s-a făcut sete și am băut un suc de fructe din mini-bar. Am jucat, apoi am mers acasă. Uitasem de asta, dar a venit fișa de plată. De obicei nu mă uit, dar acum am făcut-o din curiozitate, nu știu de ce. Am văzut că mi-au scăzut o liră. L-am sunat pe manager și l-am întrebat de ce. Mi-au spus că pentru sucul de fructe", a povestit Ibrahimovic.

"Sunt detalii care fac diferența"



"Puteți crede așa ceva? Nu s-ar fi întâmplat asta în Italia. Sunt detalii care fac diferența și care câștigă respectul jucătorilor.

În fiecare zi mi se cerea legitimația să intru la antrenament. Am coborât geamul și i-am spus persoanei de la poartă: 'Ascultă... vin aici în fiecare zi de o lună. Sunt cel mai bun jucător din lume. Dacă nu mă recunoști, ți-ai greșit meseria'", a mărturisit suedezul.