După șase etape desfășurate în sezonul regulat al SuperLigii României, Dinamo a bifat două victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și o înfrângere.



În ultima etapă, echipa pregătită de Zeljko Kopic a înregistrat o remiză cu UTA pe Arena Națională, în etapa #6, scor 1-1.



Gestul făcut de Dinamo: ”Fondurile obținute vor fi donate către o cauză nobilă”



Pentru Dinamo a marcat francezul Mamadou Karamoko, adus de Dinamo în această vară. Iar ”câinii” s-au decis să scoată la licitație mingea cu care fotbalistul a marcat pe Arena Națională pentru a strânge fonduri caritabile.



”Scoatem la licitație mingea cu care a înscris Karamoko!



Lansăm licitația pentru mingea cu care atacantul nostru, Karamoko, a marcat în meciul disputat împotriva echipei UTA Arad, pe Arena Națională.

Așa cum am procedat și în cazul tricoului purtat de Danny Armstrong, fondurile obținute vor fi donate către o cauză nobilă.



Licitația începe astăzi și se va încheia miercuri, 20.08.2025.

Prețul de pornire este de 800 RON.



Hai să facem din pasiunea pentru fotbal un gest de bine!”, a scris Dinamo.

