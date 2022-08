George Simion se va căsători în luna august, iar Gigi Becali i-a promis un cadou de nuntă special: 2.000 kg de brânză. Latifundiarul din Pipera a fost însă la un pas să-și retragă darul când a auzit că politicianul a susținut în trecut că „Steaua a murit în momentul în care a luat-o Becali”.

Patronul FCSB a revenit asupra declarațiilor și a spus că îi va lăsa brânza așa cum i-a promis-o, însă va rupe prietenia cu acesta dacă nu își va cere scuze.

Becali: „Dacă a zis așa, îi iau brânza!” :)

„Așa a zis, că nu mai e Steaua? Când a zis asta? Trimite-mi, tată, că nu vreau pe vorbe și răutăți și la revedere brânza. Îl anunț din timp, de fapt nici nu-l anunț dacă a zis așa. Nu mai mănâncă brânză la nuntă. Depinde când a declarat. Dacă a făcut declarația când nu mă cunoștea asta era, nu era niciun fel de problemă.

În 2020, el nu mă cunoștea pe mine. A răma că brânza. Dacă o făcea acum era clar că era lipsă de caracter. M-ar fi deranjat să spună asta, pentru că e prietenul meu și când un prieten spune asta....

Vreau să văd dacă eu îl cunoșteam atunci. Aici nu mai e vorba că a zis că nu a zis, dă-o încolo de brânză. Aici e chestiune de prietenia mea cu el. Dacă a făcut așa ceva, înseamnă că e fals. Înseamnă că nu mai am încredere în el. De aia am zis că-i fac cadou brânza la nunta, că îmi e drag ca om, ca politician.

Cu alte cuvinte, nu are nimic cu FCSB sau Steaua. El are ceva împotriva mea ca om. O să am o discuție cu el, să văd ce explicație dă. Dacă are o scuză, continui prietenia cu el, dacă nu, termin prietenia cu el. Nu mă mai interesează. Brânza, dă-o încolo, e cadou.

Mi-a zis că a fost cu Peluza Sud, că era mai tânar. Dacă nu are o scuză, nu am nicio treabă. Mai ales că nu e o prietenie curată”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă însport”.

George Simion, cadou inedit de la Gigi Becali

„Tocmai am plecat de la domnul Gigi Becali, care o să ne ajute cu 2.000 kg de brânză. O să avem şi mămăliguţă cu brânză”, spunea George Simion, la începutul lunii august.