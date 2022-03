Exact în momentul nepotrivit! O vedetă din WNBA a fost arestată în Rusia și riscă 10 ani de închisoare! Ce avea în bagaj 

Presa din Rusia a anunțat duminică dimineață, că în cursul zilei de sâmbătă seară, pe aeroportul Sheremetyevo, de lângă Moscova, cea mai titrată jucătoare din WNBA a fost arestată pentru că avea în posesie substanțe interzise. Potrivit New York Times, în bagajul lui Brittney Griner (31 ani) au fost găsite cartușe de țigări electronice care conțineau ulei de hașiș.

Momentul când baschetbalista americancă a fost rețină a fost făcut public de către Serviciul Vamal Rus. Incidentul a venit în cel mai nepotrivit moment politic între cele două state, după ce Vladimir Putin (69 ani) a fost aprig contestat de Joe Biden (79 ani) în momentul în care a decis să atace Ucraina.

The Russian Federal Customs Service have released this video in which airport security are seen going through the luggage of a passenger identified as Brittney Griner. pic.twitter.com/gHJ8XoMYvF