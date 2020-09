"Eu sunt satul de atatea sfaturi de purtat masca. Cine vrea sa poarte masca, sa poarte" Ce spune Tudorel Stoica despre revenirea spectatorilor pe stadioane

Tudorel Stoica este de parere ca spectatorii ar trebui sa revina pe stadioane.

Chiar in ziua in care a implinit 66 de ani, Tudorel Stoica, a fost invitat prin legatura telefonica in emisiunea Ora Exacta in Sport la PRO X. Fostul international roman considera ca spectatorii ar trebui sa revina pe stadioane, deoarece fotbalul are nevoie din nou de acea atmosfera unica.

De asemenea, Stoica considera ca Romania ar trebui sa faca un rezultat bun astazi impotriva Austriei.

"Fotbalul fara spectatori e ca nunta fara lautari. Asa era o vorba. N-are rost, n-are farmec. Important este usor, usor sa revina lumea. Macar cate 50 de insi la tribuna. E trist rau de tot. Poata va da Dumnezeu sa vina lumea la meci, sa fie bucuroasa, fericita.

Vedeti ce se intampla pe la mare, dar si in alte parti. Eu sunt satul de atatea sfaturi de purtat masca. Cine vrea sa poarte masca, sa poarte. Cine sa vrea sa traiasca, traieste. Nu trebuie sa fim pisati la cap ca deja ne imbolnavim. Sa vina lumea la stadion pentru ca fiecare stie sa se protejeze si sunt convins ca se vor proteja. Sunt sigur ca se vor proteja mai mult decat sunt cei plecati pe la mare. Fiecare isi duce viata cum vrea, dar fotbalul fara spectatori e urat. Daca o lungesc mult, nu mai are rost.... sa se bucure si jucatorii pentru ca in primul rand ei se bucura.

E un pas inainte, Mirel e un antrenor tanar, sper sa aiba performanta si e greu, e greu si pentru el. Au fost multi jucatori care n-au jucat impreuna. Important este sa reuseasca sa faca un rezultat bun astazi. Cel mai important este oricum la meciul cu Islanda", a declarat Tudorel Stoica la emisiunea Ora Exacta in Sport la PRO X.