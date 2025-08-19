La rubrica „Cu spatele la joc”, Pantilimon și Oprișan, legați la ochi, trebuiau să ghicească un personaj celebru din sport sau showbiz, bazându-se pe un singur indiciu oferit de Raț. Pe ecran a apărut... Jennifer Lopez.

„Muzică”, a fost indiciul dat de Raț. După mai multe încercări și nume precum Beethoven, Bach, Queen, Michael Jackson, Madonna sau chiar Delia aruncate, moderatorul Costin Ștucan a intervenit.



Văzând că lucrurile bat pasul pe loc, Ștucan a dat un indiciu puțin mai deocheat: „Fund!”. Instantaneu, Pantilimon a nimerit răspunsul corect: Jennifer Lopez.



Reacția lui Raț a stârnit hohote de râs în platou: „Băi, nu poți să zici fund! Nu e... e cu tentă sexuală, nu merge!”. Oprișan a închis momentul cu: „Lasă, că ne iartă lumea!”.

