GALERIE FOTO „E cu tentă sexuală, nu merge!” Pantilimon și Raț, show în direct cu Jennifer Lopez în prim-plan

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

A șasea ediție a emisiunii „Fața la joc”, difuzată pe PRO TV și VOYO, a oferit un moment savuros alături de Răzvan Raț, Cătălin Oprișan și Costel Pantilimon.

TAGS:
Jennifer Lopezfata la jocCatalin OprisanRazvan RatCostel Pantilimon
Din articol

La rubrica „Cu spatele la joc”, Pantilimon și Oprișan, legați la ochi, trebuiau să ghicească un personaj celebru din sport sau showbiz, bazându-se pe un singur indiciu oferit de Raț. Pe ecran a apărut... Jennifer Lopez.

„E cu tentă sexuală, nu merge!”

  • Screenshot 2025 08 19 164120
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Muzică”, a fost indiciul dat de Raț. După mai multe încercări și nume precum Beethoven, Bach, Queen, Michael Jackson, Madonna sau chiar Delia aruncate, moderatorul Costin Ștucan a intervenit.

Văzând că lucrurile bat pasul pe loc, Ștucan a dat un indiciu puțin mai deocheat: „Fund!”. Instantaneu, Pantilimon a nimerit răspunsul corect: Jennifer Lopez.

Reacția lui Raț a stârnit hohote de râs în platou: „Băi, nu poți să zici fund! Nu e... e cu tentă sexuală, nu merge!”. Oprișan a închis momentul cu: „Lasă, că ne iartă lumea!”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
Zelenski, liderii UE și Trump, față &icirc;n față la Casa Albă. &bdquo;Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Mamadou Thiam după ce a fost dat &rdquo;dispărut&rdquo; la U Cluj: &rdquo;FCSB a fost &icirc;ntotdeauna interesată!&rdquo;
Ce se întâmplă cu Mamadou Thiam după ce a fost dat ”dispărut” la U Cluj: ”FCSB a fost întotdeauna interesată!”
Echipa fanilor Brașovului nu se desființează, doar se reorganizează &icirc;n Liga 4
Echipa fanilor Brașovului nu se desființează, doar se reorganizează în Liga 4
Coman, apărat de o legendă vie: &bdquo;Cine &icirc;l poate condamna?!&ldquo;
Coman, apărat de o legendă vie: „Cine îl poate condamna?!“
ULTIMELE STIRI
Jannik Sinner continuă să conducă &icirc;n clasamentul ATP. Cine este jucătorul rom&acirc;n cel mai bine clasat
Jannik Sinner continuă să conducă în clasamentul ATP. Cine este jucătorul român cel mai bine clasat
Vestea proastă pentru Cristi Chivu și Inter Milano
Vestea proastă pentru Cristi Chivu și Inter Milano
OUT! A plecat de la Rapid și a semnat cu o rivală din Superliga: &bdquo;Sunt foarte bucuros!&rdquo;
OUT! A plecat de la Rapid și a semnat cu o rivală din Superliga: „Sunt foarte bucuros!”
FCSB a pus la v&acirc;nzare 700 de bilete pentru meciul cu Aberdeen din Scoția. Partida e &icirc;n direct pe VOYO joi seară
FCSB a pus la vânzare 700 de bilete pentru meciul cu Aberdeen din Scoția. Partida e în direct pe VOYO joi seară
Manchester City a mai renunțat la un jucător: &rdquo;Mult succes!&rdquo;
Manchester City a mai renunțat la un jucător: ”Mult succes!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Și-a călcat cuv&acirc;ntul! Gigi Becali a rupt &icirc;nțelegerea cu Denis Alibec: Am dat o grămadă de bani!

Și-a călcat cuvântul! Gigi Becali a "rupt" înțelegerea cu Denis Alibec: "Am dat o grămadă de bani!"

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: "Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat"

Ioan Ovidiu Sabău &icirc;și scoate pălăria după Farul - U Cluj: Tot respectul și aprecierea mea!

Ioan Ovidiu Sabău își scoate pălăria după Farul - U Cluj: "Tot respectul și aprecierea mea!"

FCSB a luat decizia &icirc;n cazul lui Ngezana, după dezastrul din derby-ul cu Rapid

FCSB a luat decizia în cazul lui Ngezana, după dezastrul din derby-ul cu Rapid

Louis Munteanu pleacă: &bdquo;A ales foarte bine!&ldquo;

Louis Munteanu pleacă: „A ales foarte bine!“

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, &icirc;n Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu &icirc;l poate găsi

stirileprotv Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!