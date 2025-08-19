La rubrica „Cu spatele la joc”, Pantilimon și Oprișan, legați la ochi, trebuiau să ghicească un personaj celebru din sport sau showbiz, bazându-se pe un singur indiciu oferit de Raț. Pe ecran a apărut... Jennifer Lopez.
„E cu tentă sexuală, nu merge!" Pantilimon și Raț, show în direct cu Jennifer Lopez în prim-plan
A șasea ediție a emisiunii „Fața la joc”, difuzată pe PRO TV și VOYO, a oferit un moment savuros alături de Răzvan Raț, Cătălin Oprișan și Costel Pantilimon.
La rubrica „Cu spatele la joc”, Pantilimon și Oprișan, legați la ochi, trebuiau să ghicească un personaj celebru din sport sau showbiz, bazându-se pe un singur indiciu oferit de Raț. Pe ecran a apărut... Jennifer Lopez.
„E cu tentă sexuală, nu merge!”
„Muzică”, a fost indiciul dat de Raț. După mai multe încercări și nume precum Beethoven, Bach, Queen, Michael Jackson, Madonna sau chiar Delia aruncate, moderatorul Costin Ștucan a intervenit.
Văzând că lucrurile bat pasul pe loc, Ștucan a dat un indiciu puțin mai deocheat: „Fund!”. Instantaneu, Pantilimon a nimerit răspunsul corect: Jennifer Lopez.
Reacția lui Raț a stârnit hohote de râs în platou: „Băi, nu poți să zici fund! Nu e... e cu tentă sexuală, nu merge!”. Oprișan a închis momentul cu: „Lasă, că ne iartă lumea!”.
