Atacantul ”Șepcilor Roșii” a fost ofertat de un alt club și nu vrea să mai rămână sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău. Thiam nu s-a mai prezentat la antrenamentele echipei de la finalul săptămânii trecute.

Radu Constantea: ”La Thiam a intervenit o ofertă de afară!”

Jucătorul care a fost dorit de Gigi Becali la FCSB a ajuns pe lista unui club din Asia, unde ar încasa un salariu mult mai mare decât cel pe care îl primește la U Cluj.

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a explicat situația lui Mamadou Thiam și a dezvăluit ce urmează pentru atacant.

”La Thiam a intervenit o ofertă de afară și ne-a transmis acea ofertă. I-am explicat că este netransferabil pentru noi și de acolo sigur au apărut anumite discuții.

Vedem astăzi, mâine cum vor evolua lucrurile din perspectiva asta, dacă vom ajunge la un consens cu una dintre echipele interesate de el până la urmă. Nu s-a pus problema să plece liber, este o discuție despre o sumă de transfer, acum vedem dacă acea sumă de transfer până la urmă ne satisface din punct de vedere financiar, în care noi să facem un compromis și să acceptăm acest transfer. Nu (n.r. oferta nu este din Emiratele Arabe Unite). Este din Asia, un pic mai departe de Orientul Mijlociu.

Nu, la ora actuală nu este nimic concret. Există șanse să plece sau va fi obligat să se reîntoarcă, fiind sub contract, sigur, va fi amendat, dar există și varianta să se reîntoarcă la echipă. E o situație care nu ține de club. Am mai avut și acum două sezoane cam aceeași problemă cu Thiam, când a forțat plecarea, doar că acum doi ani a existat și o clauză de reziliere, acum nu există nicio clauză de reziliere în contractul lui”, a spus Constantea, potrivit Fanatik.

Radu Constantea: ”Cei de la FCSB au fost întotdeauna interesați de Thiam!”

În trecut, FCSB s-a interesat de transferul lui Mamadou Thiam, însă mutarea nu s-a concretizat niciodată. Întrebat dacă se mai poate pune problema unui transfer al lui Mamadou Thiam la echipa finanțată de Gigi Becali, Constantea a explicat că această mutare nu mai este de actualitate.

”Cei de la FCSB au fost întotdeauna interesați de Thiam. Într-adevăr, de fiecare dată le-am transmis că pentru noi este un jucător extrem de important și nu este transferabil. Acum în vară nu au mai fost discuții”, a mai spus Constantea.

