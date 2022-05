de Ionuț AXINESCU

Ashanti Gold, unul dintre cele mai titrate cluburi din Ghana, a fost retrogradat în a treia ligă, după ce a fost găsit vinovat de manipularea partidei de campionat cu Inter Allies. De asemenea, 25 de jucători și antrenorii echipelor au fost suspendați pe perioade cuprinse între doi și patru ani.

Cele mai grele pedepse le-au primit conducătorii celor două formații. Președintele de la Inter Allies a fost exclus din fotbal pe viață, iar cel al lui Ashanti a primit interdicție sportivă timp de zece ani.

Pe 17 iulie 2021, Ashanti Gold a câștigat cu 7-0 în fața lui Inter Allies, într-un meci în care atitudinea oaspeților a fost una scandaloasă. Intrat în repriza a doua, fundașul Hashmin Musah și-a înscris două autogoluri antologice.

The craziest own goals ever in the history of football.

Apărătorul, care între timp s-a transferat în campionatul din Niger, a recunoscut că a marcat deliberat în proprie poartă, într-o încercare de a „strica o tentativă de aranjare a meciului”. „Am auzit, la hotelul unde eram cazați, că s-a pariat intens pe scorul de 5-1 pentru Ashanti Gold”, a explicat Musah.

Suspendat inițial pentru 24 de luni, fundașul a primit, în final, o sancțiune mai blândă, de șase luni, pe motiv că a colaborat cu Federația de Fotbal din Ghana (GFA) în timpul investigației.

Pe lângă cele două autogoluri catalogate drept „șocante” de presa din Ghana, imaginile de la „blatul” dintre cele două echipe arată un portar care se dă efectiv la o parte și apărători care fug din calea mingii.

„Sunteți îngrijorați din cauza autogolurilor lui Hashmin Musah? Așa a fost al patrulea gol al lui Ashanti”, a comentat un fan din Ghana imaginile de mai jos.

You guys are worried about Hashmin Musah's own goals of Inter Allies? This was AshantiGold's fourth goal

Frakadam league. pic.twitter.com/FvV5jXR62h