Goian, dezvaluiri de ultima ora despre LOMBARDIA Romaniei! Ce se intampla acum in Suceava: "Avem aparat de testare, dar nu are cine sa-l foloseasca!"

Suceava este cea mai afectata zona din Romania de pandemia de coronavirus.

Fostul fotbalist, Dorin Goian, a vorbit recent despre situatia din Suceava, acolo unde locuieste impreuna cu familia lui. Goian a povestit pentru Digi Sport cum a devenit Suceava epicentrul COVID-19 din Romania.

Fostul international roman a dezvaluit ca spitalul Munincipal dispune de un dispozitiv de testare a coronavirusului, insa nu exista personal medical calificat care sa il poata folosi. Majoriatea doctorilor sunt fie testati pozitiv fie in carantina, asteptand raspunsul la test.

"Totul a plecat de la spitalul Munincipal, cand s-au luat niste decizii mai putin inspirate, pentru a aduce la un loc medicii si asistenti. De acolo s-a transmis mai departe catre cadrele medicale, catre pacienti si principalul motiv, de acolo a plecat.

Apoi intoarcerea acasa a romanilor din alte tari a facut ca Suceava sa ajunga in situatia asta. S-au facut investitii foarte mari in ultimii ani la spitalul acesta, are aparatura de ultima generatie, dar se pare ca nu a fost de ajuns si am ajuns aici.

Am prieteni care lucreaza in spital, situatia este critica. Marea problema este ca nu dispunem de cadre medicale care sa aiba grija de pacientii infectati sau internati in alte sectii pentru alte probleme, toate cadrele ori sunt pozitive si acasa in carantina, ori celelalte au facut testul, inca nu au primit raspunsul, dar prezinta simptome mai severe sau mai putin severe.

De ieri dispunem de un aparat de testare insa lipseste echipajul instruit pentru a lucra pe acest aparat. Toate testele facute la Suceava, putine de altfel, se trimit la Iasi si se asteapta raspunsul lor cateva zile. De asta totul se intampla totul lent la Suceava.

Trebuie sa se ia decizii la nivel inalt, sa se faca o echipa de medici din zone mai putin afectate si trimisa la Suceava", a declarat Dorin Goian la Digi Sport.