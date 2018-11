CEL MAI MARE SONDAJ NATIONAL | Dorin Goian si-a ales favoritii. Cum arata topul pentru prima SUTA de ani

La 100 de ani de Romania, www.sport.ro iti propune cel mai mare SONDAJ NATIONAL!

Dorin Goian (37 ani), fostul fundas al echipei Stelei si al echipei nationale, in tricoul tricolor avand 60 de selectii si 5 goluri marcate, a votat in sondajul organizat in Anul Centenarului pentru a afla care cred fanii romani ca sunt cel mai bun antrenor, cel mai bun jucator, cea mai buna echipa si cel mai tare gol din istoria fotbalului romanesc.

"Cel mai bun antrenor roman cred ca este Anghel Iordanescu, pentru ca a reusit cea mai mare performanta din istoria echipei nationale a Romaniei. Cred ca el este numarul 1. Cea mai buna echipa este Romania 1994, cel mai bun jucator cred ca este Gica Hagi, iar cel mai frumos gol este cel reusit de el in meciul cu Columbia. A fost o echipa care mi-a mers la suflet, a avut si jucatori emblematici, si rezultate bune, si evolutii frumoase, a avut de toate. Aveam 14 ani, am vazut Mondialul american la televizor si am iesit si eu in strada, ca alte milioane de romani. Anii ’90 au fost grei, cu diverse probleme, dar ei ne-au facut copilaria mai frumoasa si ne-au ambitionat sa ajungem si noi fotbalisti.

Cu Hagi am jucat la meciuri demonstrative si mi-a fost antrenor, din pacate nu am reusit sa joc in meciuri oficiale in aceeasi echipa cu el. Cu Hagi era o placere sa fii coechipier, sa fii adversar si sa il vezi la televizor. Golul lui Hagi din meciul cu Columbia poate sa faca parte din orice generic TV, care sa faca reclama fotbalului de calitate. Executia, modul de lovire al mingii, traiectoria imprimata balonului, importanta meciului si a momentului, increderea in propria tehnicitate si fantezia finalizarii il descriu perfect pe fotbalistul Hagi", a spus Dorin Goian, actualul antrenor la Bucovina Radauti.



