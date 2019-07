A fost in locul GROAZEI! Goian a schimbat destinatia de vacanta dupa ce anul trecut s-a distrat in Halkidiki

Un eurofantastic a scapat de ciclonul din Grecia pentru ca e… curios

O furtuna puternica a ucis 7 persoane, dintre care doi turisti romani, si a ranit alti 100 in nord-estul Greciei.

Dorin Goian si-a petrecut vacanta in Grecia, impreuna cu sotia sa Nadia, fosta dansatoare profesionista in Ansamblul artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava, si cei doi copii ai lor. Fostul jucator al FCSB s-a cazat in vestul Greciei, in timp ce, la doar 300 de kilometri distanta, un ciclon a provocat moartea a 7 persoane, dintre care 2 turisti romani, si ranirea a peste 100, din cauza vantului puternic, a ploilor si furtunilor, care au afectat nordul si nord-estul Greciei. Furtuna a maturat cu o forta impresionanta zone intinse din Halkidiki, unde copacii au fost smulsi din radacina, stalpii de electricitate s-au prabusit la pamant, iar multe cladiri si terase au fost distruse in totalitate sau au fost grav avariate.



„Am stat in Lefkas si in Corfu. Chiar am avut o vacanta placuta, am facut plaja, am inotat si ne-am simtit bine in familie. Vremea a fost foarte frumoasa, doar in ultima zi a plouat. Ne-am intors ieri seara din Grecia, nici nu am apucat sa vad meciurile din cupele europene ale celor de la Craiova si FCSB, nu am vazut nici ce transferuri s-au mai facut. Am ajuns aseara cu masina, a fost un drum lung. Am vazut si eu ca in estul Greciei a fost haos cu acea furtuna, a fost un dezastru, au murit oameni... Am fost anul trecut in Halkidiki, e o zona frumoasa, unde ne-am simtit foarte bine. Dar eu vreau sa vizitez mereu locuri noi si de aceea am preferat anul acesta sa mergem in alta zona a Greciei. Sunt curios sa vad locuri noi, nu vreau sa merg de doua ori in acelasi loc. Nu credeam ca asa ceva se poate intampla in Grecia, dar se pare ca se schimba clima”, a spus Dorin Goian pentru Sport.ro.