"Ce, doar Lutu a picat? E un examen dificil, au picat si altii!" Ce spune Goian despre testele de la Scoala de Antrenori

Dorin Goian a trecut de proba practica a admiterii la cursurile pentru licenta Pro UEFA si maine va sustine proba scrisa.

Printre candidatii care au promovat proba practica a examenului de admitere la cursurile pentru licenta Pro UEFA si care vor sustine pe 1 august proba scrisa, se afla Dorin Goian, Adrian Mutu, Florin Bratu, Tibi Balan sau Marius Maldarasanu, in timp ce pe lista respinsilor se afla Ionut Lutu, Giani Kirita, Sergiu Radu sau Ilie Poenaru, antrenor la Academica Clinceni.

"M-am inscris la examenul de admitere pentru licenta Pro, am trecut de primul examen, cel practic, mai avem maine proba scrisa. Ionut Lutu a picat la proba practica. Ce, doar el a picat? Nu e singurul, au mai picat si altii. Lumea are impresia ca aici trec toti si se face diferenta la scris, dar nu e adevarat. Se pica la proba practica, nu e ceva usor, chiar daca esti implicat in fotbal. Trebuie sa ai habar de ce vorbesti acolo.

Este un examen in fata unei comisii, tragi un biletel, iti pica o tema, ai timp 10 minute sa iti pregatesti exercitiul si materialele, sa le explici exact jucatorilor ce vrei de la ei, trebuie sa dai o progresie exercitiului, poate comisia iti mai cere inca o progresie in plus... Nu e chiar atat de simplu. E dificil pentru ca trebuie sa fii atent la multe lucruri intr-un timp relativ scurt. Conteaza si o experienta practica in fotbal, conteaza si cum le vorbesti jucatorilor, ca sa te faci inteles.

Eu sunt genul de om care ia lucrurile pas cu pas. In prima faza ma gandesc sa fiu admis la cursuri, mai avem examenul scris, care nu este unul usor. Daca voi fi admis, voi parcurge cursurile licentei Pro, eu deja antrenez in Liga 3, este o experienta utila pentru mine. Am invatat multe lucruri in perioada asta cat am fost antrenor principal la Bucovina Radauti si ma ajuta pentru ceea ce urmeaza. Nu ma gandesc la echipa nationala sau la FCSB, nu ma gandesc atat de departe, o iau pas cu pas.

Daca voi avea fler, daca voi avea talent, daca voi avea chemare, daca voi avea noroc, voi ajunge la echipe importante si voi avea rezultate bune. Eu cred ca un antrenor se formeaza, e greu sa te nasti antrenor. Trebuie sa treci prin niste etape obligatorii, te formezi, inveti, ‚furi’ meserie, tragi concluziile necesare din fiecare experienta si mergi mai departe", a declarat Goian pentru Sport.ro.

Candidatii care au promovat proba practica si vor da examenul scris de admitere la cursurile licentei Pro, pe 1 august 2019: Tibi Balan, Laszlo Balint, Florin Bratu, Octavian Chihaia, Nicolae Constantin, Nicolae Croitoru, Costin Curelea, Nicolae Docolin, Andrei Erimia, Irina Giurgiu, Dorin Goian, Nicolae Grigore, Marius Maldarasanu, Iulius Margarit, Adrian Mutu, Vali Negru, Mirel Radoi, Daniel Sima, Dan Stupar, Valentin Suciu, Cristian Todea, Dinu Todoran

Cei care au picat proba practica: Ionut Lutu, Aurel Dumitriu, Zoltan Fikker, Adrian Bogoi, Ovidiu Chiribici, Aurora Ungureanu, Giani Kirita, Ilie Poenaru, Sergiu Radu.