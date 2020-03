"Am avut discutii!" La asta nu s-ar fi asteptat nimeni! Dorin Goian a fost foarte aproape sa preia un club din Liga 1! Pe cine ar fi putut antrena fostul jucator al FCSB-ului

Dorin Goian a fost la un sa preia un club din Liga 1.

Fostul fundas central al nationalei si al celor de la FCSB, Dorin Goian (39 de ani) a fost foarte aproape de a prelua un club din Liga 1 in aceasta iarna. Goian si-a inceput cariera de antrenor pe banca celor de la Bucovina Radauti, insa lucrurile nu au mers asa cum se astepta si a continuat sa studieze pentru urmatoarea provocare. Goian a fost aproape in aceasta iarna sa o preia pe Poli Iasi, insa totul a picat.



"Este pasul la care visez mai departe! Am avut si discutii in iarna pentru a prelua Poli Iasi. Dar intre timp s-au schimbat lucrurile acolo la nivelul conducatorilor si pana la urma s-a ajuns la varianta Mircea Rednic antrenor. Sunt foarte multe lucruri de care depinzi pentru a putea antrena si de asemenea, intr-un fotbal unde nu exista rabdare, depinzi in primul rand de rezultate", a declarat Dorin Goian, la Telekomsport.