Declaratiile sfasietoare ale lui Aurier dupa ce fratele sau a fost impuscat mortal: "Nu simt ura fata de criminal!" Motivul crimei 

Serge Aurier a vorbit deschis despre moartea fratelui sau.

Jucatorul lui Tottenha a devaluit intr-un interviu pentru La Depeche ca fratele sau urma sa se casatoreasca la finalul anului, insa nu a mai apucat deoarece a fost impuscat in Franta.

Fundasul a vorbit despre cum a primit vestea mortii fratelui sau mai mic, Christopher, dar si motivul pentru care a fost omorat.

"Era ora 7, dormeam acasa cand un prieten mi-a trimis un tweet. L-am intrebat daca era cu prietena lui, insa plecase acasa si apoi a iesit din nou. A trebuit sa o anunt pe mama repede. Am stat toata ziua in pat, nemiscat. A fost o zi dificila.

M-am intalnit cu unul dintre prietenii lui. A fost vorba de o femeie. El vorbea cu o fosta prietena de-a lui de ceva timp, iar noul prieten al femeii a vrut ca el sa inceteze. Cristopher l-a ignorat. S-a dus sa ia de mancare, s-a intors si l-a impuscat. Prietenul lui a fost curajos, e dificil sa fii cu cineva acolo, iar o secunda mai tarziu sa il vezi mort. A fost momentul ca el sa plece.

E o veste buna ca barbatul s-a predat, a fost inteligent. Lucrurile trebuie sa se calmeze. Nu simt ura sau vreun sentiment de razbunare. Lucrez intr-un domeniu in care trebuie sa fii calm, eu sunt calm. Am incredere in justitie. Sunt trist si jelesc moartea fratelui meu", a spus Aurier.