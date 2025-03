Lista câștigătorilor premiilor Oscar 2025

Cel mai bun film: 'Anora'

Cea mai bună regie: Sean Baker ('Anora')

Cel mai bun actor în rol principal: Adrien Brody ('The Brutalist')

Cea mai bună actriță în rol principal: Mikey Madison ('Anora')

Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin ('A Real Pain')

Cea mai bună actriță în rol secundar: Zoe Saldana ('Emilia Perez')

Cel mai bun lungmetraj internațional: 'I'm Still Here' (Brazilia)

Cel mai bun lungmetraj de animație: 'Flow'

Cea mai bună scenografie: 'Wicked'

Cel mai bun scenariu adaptat: 'Conclave'

Cel mai bun scenariu original: 'Anora'

Cea mai bună imagine: 'The Brutalist'

Cel mai bun montaj: 'Anora'

Cea mai bună coloană sonoră: 'The Brutalist'

Cel mai bun cântec original: 'El Mal' (interpretat de Zoe Saldana și Karla Sofia Gascon pentru filmul 'Emilia Perez')

Cel mai bun sunet: 'Dune: Part Two'

Cele mai bune efecte vizuale: 'Dune: Part Two'

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: 'The Substance'

Cele mai bune costume: 'Wicked'

Cel mai bun scurtmetraj animat: 'In the Shadow of the Cypress'

Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune: 'I'm Not a Robot'

Cel mai bun lungmetraj documentar: 'No Other Land'

Cel mai bun scurtmetraj documentar: 'The Only Girl in the Orchestra'