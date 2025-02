Maria Sharapova s-a retras din tenisul profesionist cu doi ani și jumătate mai devreme decât una dintre marile sale rivale, Serena Williams.

Sportiva din Federația Rusă are nenumărate motive de nefericire atunci când se gândește la palmaresul său împotriva jucătoarei americane, pe care a învins-o de numai două ori în cele douăzeci și două de întâlniri directe.

Maria Sharapova crede că Serena Williams i-a purtat pică de când a învins-o, la 17 ani, în finala turneului de la Wimbledon

La doar 17 ani, Maria Sharapova obținea prima victorie împotriva Serenei Williams, tocmai în finala turneului de la Wimbledon, scor 6-1, 6-4.

În autobiografia sa, publicată în 2017, „Masha” își exprimă opinia conform căreia Serena i-ar fi purtat pică pentru acel moment până în prezent.

„Am intrat în vestiar. Serena părăsise terenul de îndată ce a putut, fără vreo reacție anume. Nu mi-am dat seama și nu m-am gândit la ea atunci când m-am dus către boxa mea.

Chiar dacă nu o puteam vedea, o puteam auzi. Când am intrat și am vrut să mă schimb, am auzit-o pe Serena plângând. Am ieșit cât de rapid am putut, dar și-a dat seama că am fost acolo,” notează Maria Sharapova, în cartea sa, potrivit publicației britanice Express.