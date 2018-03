Wozniacki, declaratie controversata inaintea debutului de la Miami! De ce nu isi urmareste adversarele

Caroline Wozniacki o intalneste pe Monica Puig in turul doi de la Miami.

Inaintea partidei, daneza a dat o declaratie controversata. Ea a anuntat ca nu isi urmareste adversarele pentru ca e convinsa ca poate sa invinga pe oricine.

"Nu ma uit niciodata sa vad cu cine joc! Pur si simplu nu-mi pasa! Stiu ca daca voi juca cel mai bun tenis al meu, voi bate pe oricine! Este clar ca Miami e un turneu grozav, toate vor sa se descurce bine aici, dar eu am incredere in mine", a spus Wozniacki intr-un interviu pentru Marca.

Wozniacki a fost in scadere de forma dupa victoria de la Australian Open. A pierdut in sferturile de la Sankt Petersburg, semifinale la Doha si in optimi la IndiAN Wells.