Ronaldo s-a retras în urmă cu unsprezece ani din activitatea sportivă la nivel profesionist, după ce timp de două decenii a fost unul dintre cei mai talentați și iubiți fotbaliști din lume.

Ajuns la 45 de ani, brazilianul nu se mai află în forma fizică ce l-a consacrat, însă acest aspect nu l-a împiedicat să o cucerească pe actuala sa parteneră, Celina Locks (32 de ani).

Cei doi au fost fotografiați de paparazzi în timpul vacanței pe care o petrec în Ibiza.

Shirtless Ronaldo Nazario packs on the PDA with his bikini-clad model girlfriend Celina Locks

Read it here: https://t.co/1puB4ds9RQ pic.twitter.com/3JXprq7oCK