Ce pedeapsa a primit fostul campion la box care a lovit cu pumnul un jandarm, in timpul protestelor din Franta 

Un fost campion la box a fost condamnat la inchisoare, dupa ce a lovit cu pumnul in plina figura un jandarm.

Incidentul a avut loc luna trecuta, in timpul protestelor "vestelor galbene", din Franta, iar imaginile au facut inconjurul lumii.

Christophe Dettinger, fost campion la box in Franta, in varsta de 37 de ani, a lovit cu pumnul in plina figura un jandarm, in timpul altercatiilor dintre protestatari si fortele de ordine, si a fost condamnat la un an de inchisoare, scrie The Guardian.

"Am vrut sa opresc o nedreptate si am ajuns sa creez alta. Am vazut polistiti lovind protestatari cu bastoanele, nu am inteles de ce faceau asta. Am vazut o femeie intinsa pe jos, atunci m-am napustit asupra politistului si l-am lovit", a spus fostul boxer in fata judecatorilor.

In urma acestui incident, Christophe Dettinger a devenit un simbol pentru protestatari, care au cerut ca acesta sa nu fie pedepsit pentru gestul sau.

Christophe Dettinger a fost campion al Frantei la box, la categoria grea, in 2007 si 2008.