El este cel mai tare fan! Alearga la toate meciurile din deplasare! Cat a alergat cel mai mult si care este motivul!

Scott Cunliffe este suporterul devotat al lui Burnley. In actualul sezon, fanul va alerga la toate meciurile din deplasare ale echipei sale favorite.

Motivul este unul impresionant. Scott va strange bani pentru fiecare deplasare pe care o va face. Banii stransi de el se vor duce in contul asociatiei caritabile a clubului.

Cea mai lunga distanta pe care a parcurs-o in acest sezon a fost cea din deplasarea de la Brighton: 445 kilometri.

Scott Cunliffe a petrecut 20 de ani lucrand pentru asociatii caritabile in sudul Asiei, fiind martorul unor conflicte violente si al saraciei. Acum, suporterul combina cele trei pasiuni pentru a strange bani: echipa de suflet, deplasarile si alergatul.

"Tonight's about winning, but today's about giving"

???? Scott Cunliffe is running from Turf Moor to tonight's match at John Smith's Stadium in aid of @BurnleyFC_Com

???? https://t.co/y7FajTtPaI#HUDBUR pic.twitter.com/5h8DisrAdv