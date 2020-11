Ce NEBUNIE! Taxiuri ZBURATOARE intr-un oras din Europa din 2022! Anuntul oficial de ultima ora

Din 2022 ar putea fi lansate taxiurile zburatoare in Spania.

Acesta este planul celor de la Enaire, care intentioneaza sa introduca aceasta modalitate de transport de persoane si de marfuri din 2022.

Taxiurile zburatoare vor fi lansate, potrivit The Guardian, in Barcelona si in Santiago de Compostela, urmand a facilita deplasarea in mediul urban si semi-urban.

Potrivit oficialilor companiei, sunt in lucru mai multe proiecte europene care implica aceste drone, concepute pentru a transporta o singura persoana sau obiecte cu o greutate de pana la 150 de kilograme.

Aceste taxiuri aeriene pot sa parcurga o distanta de 15 km in aproximativ 15 minute.

Ele au cunoscut deja succesul in China si in Germania, unde au fost testate de companiile Ehang, respectiv Volocopter.