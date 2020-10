Leo Messi si-a folosit AVIONUL personal pe post de "TAXI" pentru colegii de nationala. Cum arata "MINUNEA" de 13 milioane de euro

Aeronava privata a starului Barcelonei a transportat mai multi internationali argentinieni pe ruta Europa - America de Sud.

In conditiile pandemiei si a riscurilor legate de folosirea transportului aerian in aceasta perioada, Leo Messi a venit cu o propunere care n-avea cum sa fie refuzata de cativa dintre colegii sai de nationala implicati in aceste zile in meciurile Argentinei cu Ecuador si Bolivia, in startul preliminariilor Cupei Mondiale 2022.

Astfel, conform presei argentiniene, Messi a calatorit din Europa spre America de Sud la bordul avionului cumparat cu 13 milioane de euro in 2018, dar n-a facut-o singur, el invitandu-i la bord si pe coechipierii Paulo Dybala (Juventus), Juan Foyth (Villarreal), Marcos Acuna (Sevilla), Lucas Ocampos (Sevilla) si Nicolas Otamendi (Benfica).

Toti acestia au avut ocazia sa ia contact cu luxosul avion, care poate transporta un maxim de 16 persoane, scaunele oferind posibilitatea de a se transforma in 8 paturi. Pentru a-si personaliza aeronava, Messi a ales sa scrie numele membrilor familiei (sotia Antonella si cei 3 copii) pe scarile de intrare, in timp ce pe partea din spate a avionului e vizibil numarul 10 care l-a facut celebru.

Tweet Leo Messi Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!