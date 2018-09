Ce face astazi seful de gara care a oprit un tren NATO plin cu armament la Pielesti in 1999: "Sarbii si acum spun ca sunt erou"

Este erou in Serbia, dar luni seara tine cu Romania! E povestea de film a romanului care a oprit un tren NATO cu armament din drumul spre Serbia!

In 1999, in timpul razboiului din Serbia, Florin Patrachioiu era sef de gara in satul Pielesti, din Oltenia, si a oprit un tren NATO care transporta armament. Povestea lui a ajuns in filmul "California Dreamin". Asa l-a cunscut pe Armand Asante.

"A dorit foarte mult sa ma cunoasca", spune Florin Patrachioiu.



"A fost o situatie cam urata, au aparut amenintarile cu desfacerea contractului de munca", rememoreaza el.



In urma cu cativa ani, Patrachioiu isi amintea ca a fost sunat chiar de Traian Basescu, pe atunci ministru: "Mi-a zis ca ma da personal afara daca nu las trenul sa plece din gara".

Pentru sarbi el e un erou.



"Chiar daca Serbia ma considera erou, voi striga "hai, Romania!"", mai spune el.

Omul e din sat cu Geolgau si a jucat fotbal la juniori pe vremea Craiovei Maxima.



"Era si oblemenco pe margine. A si exclamat: "uite inca unul care rupe plasa"", mai spune Patrachioiu.