Cătălin Moroșanu, mesaj pentru români: „Să investim în educație, ca să nu mai fim sclavii Europei!”

de Florin Caramavrov

S-a îmbrăcat în steagul național la mai multe competiții, a plâns de emoție când a fost încurajat de mii de români și a luptat pentru aceștia, simțind că reprezintă în ring o întreagă națiune.

L-am abordat pe Cătălin cu subiectul România și Ziua Națională și l-am întrebat mai întâi ce înseamnă România pentru el. „România înseamnă patria mea, ceea ce sunt eu în momentul de față. România reprezintă pentru mine o apartenență sufletească. România e parte din fiecare individ al acestei națiuni. România suntem noi, fiecare român, cu bune, cu rele... Că suntem oameni de afaceri, că suntem oameni simpli, că suntem țărani. Noi suntem România”, a fost răspunsul fostului luptător.

„Eu, ăla micu', moldoveanul de la grajduri, reprezentam o națiune!”

L-am rugat apoi să rememoreze un episod emoționant din cariera lui și iată ce ne-a povestit: „Sportivii au cel mai dezvoltat simț patriotic. În momentul în care te duci în străinătate și te întâlnești cu mai multe națiuni, simți că reprezinți toată țara ta, îți reprezinți neamul acolo, când lupți sau când mergi într-o competiție.

Cea mai frumoasă amintire este din Chicago. Eu, de obicei, nu plâng după meciuri, dar erau acolo vreo 2500 de români îmbrăcați în tricouri galbene. Când am intrat, toți au început să cânte Deșteaptă-te române. Mă uitam așa la mine, un românaș mic, de 1.80, că-i reprezint pe ei. Știi ce senzație am avut? A fost cel mai emoționant moment din cariera mea. Eu, ăla micu', de la grajduri, din Moldova, de la Iași, să-i reprezint pe ei... A fost ceva unic!”

Cătălin simțea o responsabilitate imensă când lupta în fața a mii de români: „Susținerea asta îți dă o responsabilitate mai mare, simți o presiune mai mare. Când te bați pentru țara ta și când îi vezi că toți sunt acolo pentru tine, trebuie să ții steagul sus, pentru că, dacă pierzi meciul, îi dezamăgești pe acei oamenii”.

Cum ar vrea Cătălin Moroșanu să se transforme România și dacă și-ar dori o țară ca afară?

„Nu țin neapărat să fim o țară că afară. Eu aș vea ca noi să fim mai buni cu noi, să investim mai mult în educație, pentru că educația este cea mai importantă. Avem nevoie cu toții de o educație bună, care trebuie dată în primul rând de părinți și apoi de statul român. Dacă reușim asta și dacă ne dezvoltăm personal, să fim mai competitivi, dar nu neapărat între noi, ci cu ceilalți, din afară, ar fi senzațional. Tot ce se întâmplă rău în țara asta se întâmplă pentru că nu există educație”.

„Foarte mulți copii din România au nevoie să meargă la școală”

Cătălin a ajutat nu demult un băiat sărac de lângă Iași, care a mers călare 40 de kilometri până la maternitatea din Copou pentru a-și vedea copilul nou-născut. Moroșanu a demarat o campanie umanitară și, cu banii strânși, i-a cumpărat „călărețului” Sergiu, cum i s-a spus acestuia, un apartament în Iași, pe care acesta l-a vândut apoi!

„Când am fost în mahalaua lui, am văzut copii care creșteau acolo și mă gândeam: măi, dacă acești copii s-ar duce la școală, ce oameni ar ajunge... Sunt foarte mulți copii în România care au nevoie să meargă la școală. Dacă nu vom investi în oamenii noștri, niciodată nu vom ajunge o națiune puternică. O să ne mulțumim mereu cu resturuile care ni se aruncă și-o să ne plângem mereu pentru situația asta”, și-a exprimat părerea fostul sportiv.

Un sfat și un îndemn de la românul Moroșanu pentru compatrioții lui: „Să nu ne mai uităm în grădina altuia cu scopul de a-i face sau a-i dori răul. Dacă vecinul are o capră, tu nu trebuie să te gândești că ar fi bine să-i moară vecinului acea capră, ci cum să faci tu ca să ai 10 capre. Tu trebuie să înveți de la omul ăla, nu să-l invidiezi. Invidia este a oamenilor slabi, dar admirația este ceva superior.

Cam asta e mentalitatea pe care trebuie să o aibă românul. Dacă unul are, vreau să muncesc să am și eu la fel ca el. Dar tot de la educație pornește totul. Dacă n-o să investim în educația copiilor noștri, n-o să ajungem departe. Vom fi mereu sclavii Europei, vom munci pentru alții, vom șterge la cur italieni și spanioli. Noi vom lucra în continuare în construcții, noi vom face cele mai grele meserii”.

„Dragi români, fiți mai buni, aveți încredere în voi, visați că o să ajungeți unde vă doriți. Mergeți cu pieptul în față, credeți în puterile voastre și veți reuși!”

Cătălin Moroșanu, fost luptător kickboxing