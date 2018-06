Cabral le ofera a doua sansa micutilor din campania SOS: Satele Copiilor! Secretul nestiut al prezentatorului de la ProTV

Cabral s-ar fi putut bate si el in gala lui Morosanu de la Bucuresti. In tinerete, Cabral a ajuns pana in finala europeanului de kickboxing.

Cabral le ofera copiilor a doua sansa, in campania SOS Satele Copiilor. La 17 ani, Cabral a luat bataie in finala europeana la kickboxing de la un neamt cat casa.



"Mai mare decat mine cu un cap si avea 140 de kile! Un monstru! Stii cum lovea? Cam cum loveste un excavator", le-a povestit el micutilor.



Cabral nu va rata gala anului in Romania. Morosanu se va bate cu Kemayo, pe 5 iulie, la ProTV.