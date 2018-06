ULTIMA ORA | Simona a vorbit despre batalia cu Muguruza: "E o mare provocare pentru mine". Ce spune despre inca un meci EPIC la Paris

Vezi si - Cand se joaca Simona Halep vs Muguruza la Roland Garros! Organizatorii au anuntat ORA MECIULUI

Simona Halep a trecut in trei seturi de Angelique Kerber si se va duela cu Garbine Muguruza in semifinalele de la Roland Garros. Adversara ei de maine a batut-o fara drept de apel pe Sharapova, scor 6-2, 6-1.

Simona are un palmares de 1-3 in fata Muguruzei.

"Cu siguranta ma antrenez si sunt setata sa castig fiecare punct. Cel mai important lucru in momentul de fata este sa nu cedez niciun punct si sa incerc sa joc cat mai bine. Fiecare meci a fost greu, chiar daca, de exemplu, meciul din optimi a aratat un scor categoric. Fiecare adversar este greu la acest nivel. Incerc sa-mi fac treaba, sa fiu motivata si sa ma bucur de moment. E o bucurie sa fiu la acest turneu, sa fiu apta si sa fiu increzatoare", a spus Simona Halep la Digi.

"Maine va fi un meci greu, cu o jucatoare puternica, o castigatoare de Grand Slam, dar sunt aici si e o mare provocare pentru mine. O sa incerc sa fiu cat se poate de lucida, de calma si sa dau tot ce am mai bun. De la an la an progresez si acesta este un lucru foarte bun. Lucrez in fiecare zi ca sa devin mai buna, ma bucur ca fac fata si pot sa arat un nivel foarte ridicat. In primul rand ma bucur ca sunt aici si asta conteaza", a mai spus ea.