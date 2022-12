Muzeul de Artă din Craiova a găzduit, data 20 Decembrie 2022 seară, gala premiilor de excelenţă „10 pentru Craiova“, eveniment aflat la cea de a cincea ediţie, unde au fost premiate zece personalități și instituții ale Băniei. A fost o seară a excelenței, a premierii personalităților anului 2022,eveniment organizat de Academia Internațională „Mihai Eminescu”.

Artă! Celebrul caricaturist, Gogu Neagoe, lucrări fantastice cu Diego Maradona și Gică Hagi

Printre lucrările lui Gogu Neagoe s-au aflat și câteva din fotbalul românesc, dar și cel extern! Caricaturistul a realizat, printre altele, cu Gheorghe Hagi, Diego Maradona, Nadia Comăneci, Simona Halep, Serena Williams, Nicușor Bancu și Jovan Markovic.

Gogu Neagoe este membru al Asociaţiei Caricaturiştilor Profesionişti din România din 2006, iar din anul 2008 este membru al Asociaţiei Internaţionale de Arte Plastice din Germania, UNESCO.

A participat la numeroase festivaluri naţionale şi internaţionale de pictură şi caricatură, iar lucrările sale se află în colecţii particulare din România şi din străinătate. Caricaturistul oltean este invitat de onoare, an de an, la festivaluri de folclor din România, cum ar fi Festivalul de folclor „Căluşul Românesc” de la Slatina, cu o tradiție de 21 de ani, Festivalul Naţional de Folclor „Cântece Oltului”, Călimăneşti, judeţul Vâlcea, organizat de peste 51 de ani, în luna august, de Sfânta Maria, Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret „Peştişorul de Aur” – Tulcea, care are loc la începutul lunii august. Caricaturile artistului sunt expuse în muzee de artă din Australia, SUA, Los Angeles, Iran, Franţa, Italia, Germania, China, Japonia, Bulgaria, Belgia, Grecia.