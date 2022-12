Ce a spus Enzo Fernandez, tânărul care a făcut furori la Mondialul din Qatar, despre viitorul său

Enzo Fernandez este cotat la 55 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, și evoluează pentru Benfica din iulie 2022. Argentinianul mai are contract cu portughezii până în 2027.

După un CM la care a stârnit reacții care mai de care și cu un supergol în partida Argentinei cu Mexic, încheiată 2-0 pentru echipa Albiceleste, Enzo Fernandez a vorbit despre viitorul său, explicând că își dorește să se concentreze pe activitatea de la Benfica.

„Nu știu nimic despre viitorul meu sau despre oferte, reprezentanții mei au grijă de chestia asta. Nu vreau să mă implic în subiectul ăsta. Sunt focusat pe Benfica, avem meci vineri”, a spus Enzo Fernandez, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Enzo Fernández: “I don't know about my future or proposals, that's what my representative is taking care of” ???????? #transfers @AlbicelesteTalk

“I don't want to get into the subject. I am focused on Benfica, we have a game on Friday”. pic.twitter.com/OkqcxQFCTd