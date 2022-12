Cele două formații se duelează în etapa 19 din eșalonul secund al Italiei. Ultima partidă dintre Bari și Genoa s-a încheiat cu victoria formației la care evoluează și Pușcaș, 3-2, în Cupa Italiei.

George Pușcaș a dat un călcâi fantastic pe o fază de atac a lui Genoa, a țâșnit spre poarta lui Caprile și a primit o pasă decisivă în fața porții, concretizând acțiunea cu un șut puternic direct în plasă.

GOAAAL GEORGE PUSCAS ????????!

Perfect debut for Puscas and Genoa against Bari, his former club! Puscas beats Caprile, a young goalkeeper who is highly rated in Italy. Dragusin and Puscas will be third if they in tonight!

