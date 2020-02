Aplicatia pe care o au MILIOANE de oameni pe telefon te ASCULTA si te inregistreaza! Cum ajungi la fisierele audio si cum le poti sterge

Aplicatiile de pe telefoanele a milioane de oameni au functionalitati pe care utilizatorii nu le cunosc in momentul in care le instaleaza.

'Asistentii virtuali' Siri (Apple) sau Alexa (Amazon) fac deja parte din vietile a milioane de oameni de pe toata planeta. Daca folositi un asistent inteligent, ar trebui sa stiti ca programul va inregistreaza si pastreaza fisierele in memorie. Pentru utilizatorii 'Alexa' exista o modalitate simpla de a asculta ce a memorat si de a sterge ulterior fisierele.

"Inregistrarile vocale sunt utilizate pentru a creste acuratetea interactiunii cu Alexa. Stergerea mesajelor vocale asociate ar putea scadea experienta utilizarii asistentului", a explicat Amazon intr-un comunicat.

Cum accesezi inregistrarile Alexa si cum le stergi:

1. Deschizi Alexa

2. Mergi la meniul de setari

3. Alege Alexa Privacy, apoi alege o intrare sau opteaza pentru o perioada de timp

4. Alege fisierul pe care vrei sa-l asculti, apoi da 'play'

5. Daca vrei sa stergi inregistrarea, bifeaza casuta goala de langa fisier, apoi selecteaza 'Delete Selected Recordings'/

Cum opresti functia de 'human review'

De anul trecut, Amazon le permite utilizatorilor sai sa opteze ca inregistrarile lor sa nu fie procesate de catre companie. Pentru a opri 'human review', trebuie sa deschideti aplicatia Alexa de pe smartphone, sa mergeti apoi la Setari, meniul Alexa privacy. Alegeti 'Manage How Your Data Improves Alexa' si gasiti o pagina care explica in ce fel puteti dezactiva functia amintita. Amazon va avertizeaza ca debifarea casutei poate afecta functionalitatile ulterioare ale aplicatiei. Pentru ca inregistrarile sa ramana private, trebuie doar sa bigati 'switch off' in casuta goala.

