ANUNT-CUTREMUR al lui Raed Arafat: "Singura solutie este revenirea la starea de urgenta!" Spitalele COVID din Bucuresti NU mai au locuri la terapie intensiva

Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, face predictii sumbre in privinta evolutiei crizei COVID-19!

Arafat spune ca in sectiile de terapie intensiva ale spitalelor din Bucuresti nu mai exista locuri libere. Arafat se asteapta ca maine autoritatile sa comunice peste 800 de infectari!



Cele 4 spitale COVID din Bucuresti (Matei Bals, Victor Babes, Marius Nasta si Spitalul Militar) nu mai fac fata numarulul din ce in ce mai mare de pacienti. In cazul aparitiei de noi cazuri grave, bolnavii vor fi transportati catre alte orase din apropiere.

"Daca vom continua asa, vom depasi 1 000 de cazuri pe zi. Daca vrem sa scadem rapid la 100 de cazuri pe zi trebuie impuse masuri foarte dure. Singura solutie ar fi revenirea la starea de urgenta", a spus Arafat.

In cazul revenirii Romaniei la starea de urgenta, competitiile sportive ar fi suspendate. Practic, Liga 1 si toate celelalte competitii sportive ar fi inghetate.