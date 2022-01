Anamaria Prodan a recunoscut tot! Ce a declarat despre relația lui "Reghe" cu Florentina Raiciu: "El mai avusese scăpări"

Aflați în plin proces de divorț, cei doi se contrează de fiecare dată când au oportunitatea, rețelele de socializare devenind una dintre 'locațiile' pe care se desfășoară discuții de la distanță.

De curând, antrenorul de la Universitatea Craiova a postat pe contul de Instagram un videoclip cu o ecografie făcută de Corina Caciuc, noua sa parteneră, care îi poartă copilul în pântec.

În cadrul podcastului cu Codin Maticiuc, Anamaria Prodan a făcut mai multe dezvăluiri despre trecutul amoros al lui Laurențiu Reghecampf, mărturisind că actuala iubită nu este prima pe care a avut-o în timpul căsniciei.

"Eu întotdeauna am știut. Prima dată când începuseră discuțiile cu Raiciu am zis că dacă cineva deschide gura are de-a face cu mine. Știam de această domnișoară de doi ani. Știam de toate. Îl teroriza asta. El mai avusese scăpări", a spus Anamaria Prodan în timpul podcastului.