Rodrigo De Paul (28 ani), jucătorul lui Atletico Madrid, se iubește cu Martina Stoessel (25 ani), fostă actriță Disney, recunoscută în urma serialului-fenomen, Violetta, în care juca rolul personajului principal. Relația celor doi se desfășoară de câteva luni bune, iar de ceva timp au început să apară și în public, asta după ce fotbalistul a fost inițial implicat într-un scandal major cu fosta soție.

Jucătorul lui Atletico Madrid a mers în Statele Unite ale Americii alături de naționala Argentinei, care a disputat două meciuri amicale în pauza internațională și a decis să își susțină și iubita odată cu încheierea etapei alături de națională.

Deși jucătorii s-au întors la echipele de club, Rodrigo De Paul le-a cerut oficialilor lui Atletico Madrid permisiunea de a lipsi de la primele antrenamente. Fotbalistul a invocat motive personale, iar presa internațională a aflat care au fost acestea.

Jucătorul a lipsit de la antrenamentele lui Atletico Madrid pentru a-și însoți iubita la gala Billboard Latin Music Awards 2022. Rodrigo De Paul a fost surprins în câteva imagini din backstage, aflându-se în spatele Martinei, care a și urcat pe scenă.

De Paul has a permission of personal reasons from Atletico and has missed yesterday’s and today’s training.

He was seen in Miami last night in Billboard Awards with his girlfriend Tini. pic.twitter.com/Ur37G2qAxY